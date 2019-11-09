Вольова перемога Агробізнеса над Інгульцем, Гірник-Спорт розгромив Чорноморець. Результати 17 туру Першої ліги

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Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 17 туру чемпіонату Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 9 листопада
Авангард - Прикарпаття 2:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 49 Яворський (пен), 2:0 – 89 Лобов (пен)
Агробізнес – Інгулець 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Козак, 1:1 – 68 Семенюк, 2:1 – 82 Бойчук
Гірник-Спорт – Чорноморець 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 15 Білий, 2:0 – 67 Лиховидко, 3:0 – 90+1 Козлов
Минай – Миколаїв 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Нурієв (пен), 2:0 – Нурієв
Нагадаємо, Металіст 1925 переміг Балкани та очолив турнірну таблицю Першої ліги