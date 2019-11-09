Півзахисник Динамо Віктор Циганков не може тягнути команду у вирішальних матчах.

Про це розповів екс-гравець киян Віктор Леоненко.

"Циганков зіграв нижче своїх можливостей. Мені звично говорити, що Віктор - не лідер Динамо. Ти можеш не завжди грати добре в чемпіонаті України, але в єврокубках тягнуть свою команду справжні лідери. А у нас слово "лідер" - просто назва.

Циганков ніде не буде прогресувати, тому що нестабільний. А він вже не молодий. Для деяких експертів - у 23 роки, і в 25 років футболісти все-таки молоді. У нього погані ігри чергуються з хорошими", - відзначив Леоненко.