 Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи

Сьогодні 21:46 851 0
Динамо не змогло переграти Копенгаген
Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи
#Динамо, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 листопада, у матчі 4 туру Ліги Європи Копенгаген приймав київське Динамо.

Господарі змогли швидко вийти вперед. Після прострілу із флангу невпевнено на виході зіграв Бущан, в результаті м’яч потрапив до Стаге, який переправив його у ворота киян.

Актуально: Динамо пропустило чисто воротарський м’яч - Франков

Чудову нагоду, аби зрівняти рахунок мав Циганков, однак його удар із одинадцятиметрового витягнув голкіпер господарів.

Динамо змого забити свій гол всередині другого тайму, Вербич із лінії штрафного майданчика влучно пробив у кут воріт Копенгагена.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

Група В, 07 листопада

Копенгаген - Динамо 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Стаге, 1:1 - 70 Вербич

Нагадаємо, Динамо дуже швидко пропустило від Копенгагена.

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