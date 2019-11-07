Динамо не змогло переграти Копенгаген

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 листопада, у матчі 4 туру Ліги Європи Копенгаген приймав київське Динамо.

Господарі змогли швидко вийти вперед. Після прострілу із флангу невпевнено на виході зіграв Бущан, в результаті м’яч потрапив до Стаге, який переправив його у ворота киян.

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Чудову нагоду, аби зрівняти рахунок мав Циганков, однак його удар із одинадцятиметрового витягнув голкіпер господарів.

Динамо змого забити свій гол всередині другого тайму, Вербич із лінії штрафного майданчика влучно пробив у кут воріт Копенгагена.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

Група В, 07 листопада

Копенгаген - Динамо 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Стаге, 1:1 - 70 Вербич

Нагадаємо, Динамо дуже швидко пропустило від Копенгагена.