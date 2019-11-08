Вотфорд у меншості обіграв Норвіч у 12 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 08 листопада, Норвіч у стартовому матчі 12 туру приймав Вотфорд.
Гості вже на 2-й хвилині вийшли вперед завдяки дивовижному проходу Делофеу. Подвоїти перевагу Вотфорд зміг на початку другої половини гри, Грей використав пас Делофеу та пробив голкіпера Норвіча.
Відзначимо, що на 52-й хвилині матчу захисник Вотфорда Крістіан Кабаселе був вилучений із поля за другу жовту картку.
Чемпіонат Англії - АПЛ
8 листопада, 12 тур
Норвіч - Вотфорд 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Делофеу, 0:2 - 52 Грей
Раніше, Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ.
Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли, Ман Сіті відігрався в Саутгемптона.