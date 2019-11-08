Вотфорд у меншості обіграв Норвіч у 12 турі АПЛ

У битві аутсайдерів перемогу здобув Вотфорд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 08 листопада, Норвіч у стартовому матчі 12 туру приймав Вотфорд.

Гості вже на 2-й хвилині вийшли вперед завдяки дивовижному проходу Делофеу. Подвоїти перевагу Вотфорд зміг на початку другої половини гри, Грей використав пас Делофеу та пробив голкіпера Норвіча.

Відзначимо, що на 52-й хвилині матчу захисник Вотфорда Крістіан Кабаселе був вилучений із поля за другу жовту картку.

Чемпіонат Англії - АПЛ

8 листопада, 12 тур

Норвіч - Вотфорд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Делофеу, 0:2 - 52 Грей

Раніше, Лестер обіграв Крістал Пелес та піднявся на третю сходинку в АПЛ.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу в Астон Вілли, Ман Сіті відігрався в Саутгемптона.