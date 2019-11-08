У Манчестер Юнайтед не всі думають про футбол.

Про це розповів іспанський півзахисник ПСЖ Андер Еррера.

"Я був дуже здивований, коли опинився в ПСЖ. Зі сторони паризький клуб представляється якимось гламурним, але насправді тут все орють заради досягнення результатів на футбольному полі. У Манчестер Юнайтед все теж було на вищому рівні, але, якщо бути абсолютно відвертим, то в клубі сам футбол був далеко не на першому місці", - відзначив Еррера.