Джерело - football.ua.
У Манчестер Юнайтед не всі думають про футбол.
Про це розповів іспанський півзахисник ПСЖ Андер Еррера.
"Я був дуже здивований, коли опинився в ПСЖ. Зі сторони паризький клуб представляється якимось гламурним, але насправді тут все орють заради досягнення результатів на футбольному полі. У Манчестер Юнайтед все теж було на вищому рівні, але, якщо бути абсолютно відвертим, то в клубі сам футбол був далеко не на першому місці", - відзначив Еррера.
Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.
Раніше, Сульшер знайшов заміну травмованому Погба.