Сульшер знайшов заміну травмованому Погба

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розраховує на екс-гірника Фреда, який має закрити проблемну позицію у зв’язку з травмою Поля Погба.

Про це наставник МЮ заявив в інтерв'ю Mirror.

"Очевидно, саме Фред гратиме на позиції Погба певний час. Поль чудово грав останнім часом. Немає сенсу говорити про те, як довго Погба буде в Манчестер Юнайтед. Важливо, що поки він не може нам допомогти. Поль був чудовий, він створює шанси, а це нам особливо необхідно. Але тепер себе повинні проявити інші", – зазначив Сульшер.