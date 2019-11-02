Погба був близький до переїзду в ПСЖ

Француз мав намір покинути Олд Траффорд

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба був близький до переходу в ПСЖ минулого літа.

Про це повідомляє Sport Italia.

Все літо ходили чутки про трансфер Погба в Реал, однак головний тренер королівського клубу Зінедін Зідан так і не зміг переконати президента Флорентіно Переса підписати француза.

Крім Мадрида Погба також був готовий відправитися в Париж. Агент 26-річного француза Міно Райола майже домовився про трансфер свого клієнта на Парк де Пренс.

У паризькому клубі вважали, що Погба міг би скласти вбивчу зв'язку зі співвітчизником Кіліаном Мбаппе. Однак в результаті Юнайтед відмовився від усіх пропозицій чемпіонів Ліги 1.

Нагадаємо, Сульшер знайшов заміну травмованому Погба.

Раніше, Манчестер Юнайтед втратив трьох лідерів.