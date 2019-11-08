Пропущений гол Динамо на початку зустрічі із Копенгагеном у Лізі Європи вплинув на хід гри.

Про це розповів голкіпер киян Георгій Бущан.

"Які враження від гри із Копенгагеном? У мене особисто негативні. Це пов'язано з моєю помилкою, яка призвела до пропущеного голу.

Наскільки вплинув поштовх гравця суперника у випадку з забитим м'ячем? Вплинув настільки, що з самого початку не вдалося втілити план на гру, але, в цілому, грали добре, атакували. Вважаю, що ми незаслужено зіграли внічию", - розповів Бущан.