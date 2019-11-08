Сабо: Бущан, та візьми і вибий м'яч кулаком

В двох останніх матчах групи ліги Європи Динамо виграє і посяде перше місце.

Про це екс-наставник Динамо Йожеф Сабо заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Динамо зіграло непогано, домінувало. У мене було передчуття, що ось-ось заб'ють другий м'яч, але не вийшло... Хоча атакували, мали перевагу, а Копенгаген грав на відбій і зрідка контратакував. Динамівці виглядали набагато краще данської команди, але втратили три очки.

Пропущений гол? У нас біда - в кожному матчі хтось робить гольові помилки. Бущан, та візьми його вибий кулаком! Ні, він хоче зловити, де не дістає. Тренер воротарів там же хороший, Михайлов... Знову прикра помилка. Скільки можна цих помилок ?! Ми бачимо, що кияни почали грати в інший футбол, мали повну перевагу, але потрібно бити і забивати. Ні перемоги без голів.

Бесєдін за рахунок корпусу контролював м'яч і віддавав паси, це все. Поки тільки так. Циганков загубився в середині поля. Це моя думка. Його місце по праву. Шкода, що в цій грі він не зміг проявити свої сильні сторони, хоча з Вербичем класно розіграли і забили м'яч.

Залишилися дві гарні гри. Думаю, що Мальме і Лугано кияни обіграють і займуть перше місце у групі", - сказав Сабо.