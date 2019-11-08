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Караваєв: Просто так вийшло, що Циганков не забив пенальті

Сьогодні 15:09 302 0
Захисник киян про матч у Данії
Караваєв: Просто так вийшло, що Циганков не забив пенальті
#Караваєв, #Динамо

Джерело - sport.ua.

У матчі Ліги Європи Копенгаген і Динамо (1:1) добре відпрацював угорський арбітр Томаш Богнар.

Про це захисник киян Олександр Караваєв заявив в інтерв'ю FootballHub.

"Я впевнений, що Вітя навіть не звертав на свист уваги. Просто так вийшло, що він не забив. Він уже стільки разів бив пенальті, йому стільки раз заважали вболівальники, що він вже не звертає уваги.

Суддя? Мені сподобалася його робота. Він був лояльним до обох команд і контролював гру", - сказав Караваєв.

Раніше, Вербич радий, що забив своїй колишній команді.

Нагадаємо, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

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