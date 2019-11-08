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Вербич: Радий, що забив своїй колишній команді

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Вербич: Радий, що забив своїй колишній команді
#Вербич, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Копенгаген стоїть позаду в обороні і складно забити гол такій команді.

Про півзахисник киян Беньямін Вербич заявив клубній прес-службі.

"Я вже казав перед матчем, що для мене це емоційний момент, як і гра в Києві, тому що Копенгаген - мій попередній клуб. Звичайно, радий, що забив своїй колишній команді, тому що ми програвали і потрібен був гол.

Думаю, ми грали добре, створювали моменти. Просто Копенгаген - така команда, що стоїть позаду в обороні, їм складно забити, але нам вдалося це зробити один раз. Ми не змогли виграти, проте одне очко в Копенгагені - це не поганий результат", - зазначив Вербич.

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

Нагадаємо, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.

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