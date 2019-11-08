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Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися

Сьогодні 14:41 260 0
Півзахисник гірник про очікування матчу з киянами
Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися
#Коваленко, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Всі футболісти донецького Шахтаря добре знають гру київського Динамо.

Про це заявив півзахисник гірників Віктор Коваленко клубній прес-службі.

"Перемогою Шахтар забезпечить собі чемпіонство, але міркує, що команді точно буде спокійніше жити і грати.

Тому докладемо всіх зусиль, щоб перемогти. Ми програли Кубок, і тепер нас чекає важлива зустріч, в якій потрібно реабілітуватися", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.

Раніше, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.

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