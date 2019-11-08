Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися

Джерело - UA-футбол.
Всі футболісти донецького Шахтаря добре знають гру київського Динамо.
Про це заявив півзахисник гірників Віктор Коваленко клубній прес-службі.
"Перемогою Шахтар забезпечить собі чемпіонство, але міркує, що команді точно буде спокійніше жити і грати.
Тому докладемо всіх зусиль, щоб перемогти. Ми програли Кубок, і тепер нас чекає важлива зустріч, в якій потрібно реабілітуватися", - сказав Коваленко.
Нагадаємо, Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо.
Раніше, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.