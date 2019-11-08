Коваленко: У матчі з Динамо маємо реабілітуватися

Всі футболісти донецького Шахтаря добре знають гру київського Динамо.

Про це заявив півзахисник гірників Віктор Коваленко клубній прес-службі.

"Перемогою Шахтар забезпечить собі чемпіонство, але міркує, що команді точно буде спокійніше жити і грати.

Тому докладемо всіх зусиль, щоб перемогти. Ми програли Кубок, і тепер нас чекає важлива зустріч, в якій потрібно реабілітуватися", - сказав Коваленко.