 Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо

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Мораес отримав зірку
Whoscored визначив найкращого гравця Шахтаря у матчі з Динамо
#Мораес, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Аналітичний портал Whoscored виставив оцінки гравцям за матчі середи у 4-му турі Ліги чемпіонів. 

Про це повідомляє Whoscored.

Головним героєм поєдинку Динамо З – Шахтар став нападник збірної України Жуніор Мораєс. Йому поставили "зірку", як найкращому гравцеві, а також і найвищу оцінку – 8.8. На його рахунку 4 удари по воротах, 2 виграні верхові дуелі, 1 успішна обводка суперника, 1 успішне підбирання (з 2 спроб), 1 гольовий пас.

Притім середній бал для всієї команди Шахтаря – 6.58 (такий же і в Динамо З). Наступними за рейтингом після Мораєса – гравці загребського клубу Бруно Петкович (7.9), Дані Ольмо (7.8) й Аріян Адемі (7.4).

Із гравців "Шахтаря" достатньо високі оцінки мають центральні півзахисники Алана Патрік (7.2) та Віктор Коваленко (7.1). У гравців лівого флангу, Тайсона й Ісмаїлі, по 6.7 бала, 6.5 отримали Микола Матвієнко і Тарас Степаненко, а в Кривцова й Додо відповідно 6.4 і 6.3. Із тих, хто виходив на заміну, Тете одержав 6.6, Маркос Антоніо 6.2, а Дентіньйо – 6.1

Найнижчі бали у складі Шахтаря мають воротар Пятов (5.7) та Марлос (5.4).

Раніше, Степаненко отримав пошкодження у матчі з Динамо.

Нагадаємо, основний нападник Шахтаря може пропустити матч із київським Динамо.

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