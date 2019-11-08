Визначилися п'ять учасників плей-оф Ліги Європи

Стільки ж команд гарантовано залишать турнір

Після чотирьох зіграних турів групового раунду Ліги Європи, визначилися п'ять з 32 учасників плей-оф.

Перше місце в групі А і єврокубкову весну гарантувала собі Севілья. Також до 1/16 вийшли Базель, Селтік, Еспаньйол та Манчестер Юнайтед.

У той же час, п'ять команд втратили навіть теоретичні шанси на плей-оф. Це турецькі Трабзонспор і Бешикташ, Астана Романа Григорчука, норвезький Русенборг і переможець Кубка Франції-2019 Ренн.

Раніше, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

Нагадаємо, фантастичний гол Задераки, який врятував Олександрію від поразки.