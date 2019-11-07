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Михайличенко: Динамо втратило очки у грі із Копенгагеном

Вчора 23:32 311 0
Олексій Михайличенко прокоментував нічию із Копенгагеном
Михайличенко: Динамо втратило очки у грі із Копенгагеном
#Динамо, #Михайличенко, #Копенгаген

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо у матчі із Копенгагеном домінувало та створювало моменти.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

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"Якщо в Києві можна сказати, що ми врятували одне очко, тому що не створили стільки моментів, аби той матч виграти, то тут ми скоріше втратили очки, тому що по грі ми домінували. створювали моменти. Команда дуже грамотно грала в обороні й будувала різноманітні атаки - і через центр, і через фланги, створювала моменти, але, на жаль, чогось не вистачило - десь везіння, десь - виконавської майстерності", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Динамо знову розписало нічию із Копенгагеном у Лізі Європи.

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