Помилка голкіпера вартувала Динамо пропущеного м’яча

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан допустив грубу помилку на старті матчу із Копенгагеном у Лізі Європи, яка призвела до пропущеного мяча.

Про це розповів журналіст Артем Франков у своєму Telegram.

"Чисто воротарський м'яч, чого там не вигадуй з цього в приводу, шукаючи порушення і виправдання. Це не той спосіб, яким закріплюють за собою місце в основі, на жаль.

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Що робити? Намагатися акцентовано вибити м'яч, наприклад. Та що завгодно, тільки не це!", - розповів Франков.

Нагадаємо, Динамо дуже швидко пропустило від Копенгагена.