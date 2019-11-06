Сергій Морозов прокоментував матч Динамо Загреб - Шахтар у Лізі чемпіонів

Шахтар у матч із Динамо Загреб у Лізі чемпіонів влаштує нічия.

Про це розповів відомий український фахівець Сергій Морозов.

"Футболісти Динамо гратимуть інтенсивно, тому що команда досить молода. Будуть пресингувати і нагнітати рівень інтенсивності гри, тому нас чекає дуже складний матч. Тим більше, що з точки зору стратегії домашня перемога для них - це вирішення завдань виходу з групи.

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Я думаю, необов'язково брати три очки - боротьба продовжиться, якщо буде і нічия. Для Шахтаря нічия теж непоганий варіант, тому що у нас залишиться Аталанта вдома, а у них - на виїзді", - розповів Морозов.

Нагадаємо, Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона.