Шахтар на матч з Динамо відправився без Коноплянки та Соломона

До Хорватії також не полетів Борячук

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів із загребським Динамо взяв 20 футболістів.

До Хорватії полетіли П'ятов, Шевченко, Трубін, Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентіньо, Мораес, Сікан.

Не полетіли з командою травмованих Євген Коноплянка та Манор Соломон, а також Андрій Борячук.

Матч Динамо Загреб - Шахтар відбудеться 6 листопада о 22.00.

Раніше, Пятов потрапив до списку найдорожчих ветеранів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сабо зазначав, що у матчі з Шахтарем перевага буде на боці Динамо.