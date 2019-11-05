Ліверпуль зіграє два матчі за два дні

Англійська футбольна ліга затвердила дату 1/4 фіналу Кубка ліги між Ліверпулем і Астон Віллою.

Про це повідомляє прес-служба АФЛ (EFL)

Матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудеться 17 грудня, як і було заплановано. Цю дату затвердила після тривалих переговорів із Ліверпулем.

Таким чином, Ліверпуль проведе поєдинок з Астон Віллою за добу до матчу 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу. Мерсисайдці мають намір виставити на кубковий матч склад, сформований з гравців, які раніше вже грали в Кубку англійської ліги.

В свою чергу вже 18 грудня Ліверпуль зіграє матч 1/2 Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Клопп готовий відмовитися від участі у Кубку ліги.

Раніше, Ліверпуль у драматичному матчі переміг Арсенал.