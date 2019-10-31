Юрген Клопп прокоментував складний календар Ліверпуля

Ліверпуль може знятися із Кубка англійської ліги через складність у розкладі ігор.

про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

Наступна стадія Кубка англійської ліги має відбутися у грудні, а оскільки Ліверпуль володар Ліги чемпіонів 2018/19, то вони будуть брати участь в цей же час на чемпіонаті світу.

"Якщо у них не вийде знайти потрібну дату для нас, і я не про Різдвяні ігри, тоді ми не зможемо виступати - наші противники пройдуть далі. Ми не будемо жертвами цього питання.

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Я впевнений, що багато людей з АПЛ дивилися поєдинок з думками, що Арсенал вирве перемогу. Вибачте", - розповів Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль у драматичному матчі переміг Арсенал.