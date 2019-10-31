Божевільний матч Ліверпуля та Арсенала, перемога Манчестер Юнайтед над Челсі. Результати Кубка англійської ліги

Ліверпуль та Арсенал показали фантастичну гру у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

У матчі Ліверпуль – Арсенал було забито 10 м'ячів, мерсисайдці врятувалися в компенсований час другого тайму та перевели гру у серію післяматчевих пенальті, в яких переграли суперників із Лондона.

Кубок англійської ліги

1/8 фіналу, 30 жовтня

Ліверпуль – Арсенал 5:5 (пен. – 5:4)

Голи: 1:0 - 6 Мустафі (автогол), 1:1 – 19 Торрейра, 1:2 - 26 Мартінеллі, 1:3 – 36 Мартінеллі, 2:3 – 43 Мілнер (пен), 2:4 - 54 Метленд-Найлс, 3:4 – 58 Окслейд-Чемберлен, 4:4 – 62 Орігі, 4:5 – 70 Уіллок, 5:5 – 90+4 Орігі

Челсі – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Решфорд (пен), 1:1 – 61 Батшуаї, 1:2 – 73 Решфорд

Астон Вілла – Вулверхемптон 2:1

Голи: 1:0 – 28 Ель-Газі, 1:1 – 54 Кутроне, 2:1 - 57 Аль-Муххаммаді

Нагадаємо, Мане відмовився переходити у Реал.