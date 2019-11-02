Валенсія здобула вольову перемогу над Еспаньйолом у 12 турі Ла-Ліги

Еспаньйол залишився на дні таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі іспанської Ла-Ліги Еспаньйол вдома зустрічався з Валенсією.

У першому таймі господарі вийшли вперед. У другому таймі Валенсія не лише зрівняла рахунок, а і вирвала перемогу. Еспаньйол залишається на передостанньому місці у турнірній таблиці Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

12 тур, 2 листопада

Еспаньйол - Валенсія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Рока (пен), 1:1 - 70 Парехо (пен), 1:2 - 80 Гомес

Нагадаємо, Ракитич домовився про розірвання контракту із Барселоною.

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.