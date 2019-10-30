Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги

Мессі забив два голи та зробивши дві результативні передачі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру іспанської Ла-Ліги Барселона вдома святкувала перемогу над Вальядолідом.

Каталонцям вдалося забити швидкий гол у матчі - Лангле забив дебютний гол у нинішньому сезоні. Але вже через 12 хвилин гості зрівняли рахунок - після подачі зі штрафного голкіпер господарів припустився помилки Тер Штеген і м’яч рикошетом від Кіке залетів у сітку воріт Барселони. На 29-ій хвилині Відаль результативно замкнув передачу Мессі - 2:1. А через 5 хвилин Мессі неймовірним ударом зі штрафного збільшив рахунок до 3:1.

У другому таймі матчу за системою гол плюс пас Мессі набрав ще два очки. Спершу він сам відзначився, замкнувши передачу Ракитича, а через дві хвилини асистував Суаресу. Відмінний матч провів Мессі, забивши два голи та зробивши дві результативні передачі.

Відзначимо, що український голкіпер Андрій Лунін у складі Вальядоліді увесь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 29 жовтня

Барселона - Вальядолід 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Лангле, 1:1 - 15 Кіке. 2:1 - 29 Відаль, 3:1 - 34 Мессі, 4:1 - 75 Мессі, 5:1 - 77 Суарес

Барселона більше не розраховує на Ракітіча як на гравця основи, тому готова розглянути пропозиції щодо продажу хавбека.

Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.