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Ракитич домовився про розірвання контракту із Барселоною

Сьогодні 10:38 571 0
Іван Ракитич покине Барселону у наступному році
Ракитич домовився про розірвання контракту із Барселоною
#Ракитич, #Барселона

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Барселони Іван Ракитич домовився з клубом про розірвання контракту у січні 2020 року.

Про це повідомляє Marca.

У послугах хорвата зацікавленітакі клуби, як Манчестер Юнайтед, Ювентус та Інтер.

Відзначимо, що Ракитич у Барселоні із 2014 року. За цей час він встиг відіграти у 176 матчах у всіх турнірах і забити 24 голи. У поточному сезоні на його рахунку всього 8 поєдинків.

Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.

Раніше Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.

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