Джерело - footballua.tv.
Півзахисник Барселони Іван Ракитич домовився з клубом про розірвання контракту у січні 2020 року.
Про це повідомляє Marca.
У послугах хорвата зацікавленітакі клуби, як Манчестер Юнайтед, Ювентус та Інтер.
Відзначимо, що Ракитич у Барселоні із 2014 року. За цей час він встиг відіграти у 176 матчах у всіх турнірах і забити 24 голи. У поточному сезоні на його рахунку всього 8 поєдинків.
Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.
Раніше Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.