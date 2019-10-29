Іван Ракитич покине Барселону у наступному році

Півзахисник Барселони Іван Ракитич домовився з клубом про розірвання контракту у січні 2020 року.

Про це повідомляє Marca.

У послугах хорвата зацікавленітакі клуби, як Манчестер Юнайтед, Ювентус та Інтер.

Відзначимо, що Ракитич у Барселоні із 2014 року. За цей час він встиг відіграти у 176 матчах у всіх турнірах і забити 24 голи. У поточному сезоні на його рахунку всього 8 поєдинків.

Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.

Раніше Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.