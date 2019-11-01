Яремчук: Не хочеться ставити для себе планку кількості голів

У матчі чемпіонату Бельгії Андерлехт - Гент був український день.

Про це нападник Гента Роман Яремчук заявив в інтерв'ю ТК Футбол.

"Це був український день. Ми дуже щасливі допомогти нашій команді. Два українця забили два важливі голи, але сама гра і результат залишають бажати кращого.

Це найрезультативніший сезон у моїй кар'єрі, хочеться продовжувати в тому ж дусі. Не хочеться ставити для себе планку кількості голів.

Бомбардирські перегони для мене не мають для мене великого значення. Просто хочеться отримувати задоволення від футболу і приносити користь команді, забивати, віддавати гольові передачі", - зазначив Яремчук.