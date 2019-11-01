Яремчук: Не хочеться ставити для себе планку кількості голів

Джерело - sport.ua.
У матчі чемпіонату Бельгії Андерлехт - Гент був український день.
Про це нападник Гента Роман Яремчук заявив в інтерв'ю ТК Футбол.
"Це був український день. Ми дуже щасливі допомогти нашій команді. Два українця забили два важливі голи, але сама гра і результат залишають бажати кращого.
Це найрезультативніший сезон у моїй кар'єрі, хочеться продовжувати в тому ж дусі. Не хочеться ставити для себе планку кількості голів.
Бомбардирські перегони для мене не мають для мене великого значення. Просто хочеться отримувати задоволення від футболу і приносити користь команді, забивати, віддавати гольові передачі", - зазначив Яремчук.
Раніше, українці врятували Гент від поразки у матчі з Андерлехтом.
Нагадаємо, Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом.