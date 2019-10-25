Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом

Джерело - football24.ua.
Нападник збірної України Роман Яремчук вирішив продовжити свої виступи у складі бельгійського Гента.
Про це повідомляє прес-служба Гента.
Форвард поставив свій підпис під новою угодою, термін якої розрахований до 2023-го року.
Нагадаємо, Яремчук перебрався в Гент з київського Динамо у серпні 2017-го року, відтоді зігравши за бельгійський клуб 95 матчів у всіх турнірах, забивши 33 голи та віддавши 9 асистів.
Зокрема у нинішньому сезоні Роман забив 12 голів та віддав 3 гольові передачі у 16 поєдинках.
Вчора Яремчук зробив дубль у матчі з Вольфсбургом (2:2)
Нагадаємо, захисник Динамо Артем Шабанов і форвард Гента Роман Яремчук включені в символічну збірну 3-го туру групового етапу Ліги Європи.