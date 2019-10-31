Українці врятували Гент від поразки у матчі з Андерлехтом

Команда українців зіграла внічию з Андерлехтом

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт зустрічався з Гентом.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими м’ячами. У середині другого тайму Руф оформив дубль і стало 3:1 на користь Андрерлехта. Гент оживив гру попереду. Спочатку Безус не реалізував вихід один на один з голкіпером. У наступній атаці після удару Безуса м’яч поцілив у руку захисника суперника у карному майданчику і було призначено пенальті. Яремчук з точки не зміг переграти голкіпера суперника, але першим встиг на добиванні і все ж скоротив відставання у рахунку до одного м’яча. А у компенсовані хвилини Пластун зрівняв рахунок. То ж всі три українці взяли участь в двох забитих голах гостей, які дозволили уникнути поразки.

Українці Роман Яремчук і Ігор Пластун у складі Гента вийшли з перших хвилин матчу. Роман Безус на 61-ій хвилині матчу вийшов на заміну.

Чемпіонат Італії - Ліга Жупіле

13 тур, 31 жовтня

Андерлехт - Гент 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Версхарен, 1:1 - 24 Депуатр, 2:1 - 68 Руф, 3:1 - 70 Руф, 3:2 - 84 Яремчук, 3:3 - 90+4 Пластун

Раніше, Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом.