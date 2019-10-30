Михайличенко: Наша команда заслужила цей результат

У матчі з донецьким Шахтарем (2:1) нападник київського Динамо Артем Бєсєдін виконав величезний обсяг роботи.

Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко.

"Це була гра, достойна фіналу Кубка України. Два принципові суперники показали досить хороший футбол, із інтригою. Було багато емоцій, моментів. На мій погляд, наша команда показала достойний футбол. Шкода, що ми не змогли на стадії атаки, маючи величезні передумови для хороших контратак, не зуміли втілити всі їх у голи. Але в обороні команда зіграла надійно, зібрано. Якщо подивитися на гру в цілому, то думаю, що наша команда заслужила цей результат.

Чим більше гравців із різним амплуа забивають м’ячі, тим більш непередбачуваною є атака. Сьогодні Бєсєдін виконав величезний обсяг роботи, працював на команду. У тактичному плані він здійснив дуже хорошу роботу", - зазначив Михайличенко.