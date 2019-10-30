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Григорій Суркіс: У Динамо була повна перевага, за останні роки я такого не пам'ятаю

Вчора 23:10 912 0
Суркіс про гру Динамо - Шахтар
Григорій Суркіс: У Динамо була повна перевага, за останні роки я такого не пам'ятаю
#Динамо, #Суркіс

Джерело - 1927.kiev.ua.

Тренерський штаб київського Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком підтягнув команду фізично.

Про це Григорій Суркіс заявив  в ефірі FootballHub.

"Для Динамо і вболівальників киян сьогодні хороший вечір. Але потрібно віддати належне і Шахтарю. Вони показали гідну гру, на фоні якої у Динамо була повна перевага. За останні роки я такого не пам'ятаю. На мій погляд, з'явилася швидкість, пресинг і все це на фоні хороших фізичних кондицій гравців. Команда грала майже без замін.

На сьогоднішній день ця команда дає мені можливість зазирнути на 20 років тому, коли Динамо грало у півфіналі Ліги чемпіонів. Тільки не вважайте мене фантазером. У того колективу були такі ж видатні характеристики. Якщо це промінь світла в темному царстві, то це добре. Якщо це проблиск гри, який тренерський штаб закладає на майбутнє.

Я переконався, що Михайличенко підтягнув команду фізично. Гравці повірили в себе. Три дні тому динамівці зіграли внічию в матчі, в якому не повинні були. Психологічний стан футболістів мав бути поганим поганим, але сьогодні вони були сконцентровані на грі. Ніколи не говорю про суддівство, але не розумію, за що Шепелєву показали червону картку. Якщо порушення було, то це жовта.

Хочеться, щоб команда постійно рухалася і здобувала очки навіть в такому напруженому графіку. У найближчі два тижні ми подивимося, чи це був це спалах, чи це була та гра, яка задовольнить вимоги уболівальників", - розповів Григорій Суркіс.

Раніше, Динамо перемогло Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України.

 

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