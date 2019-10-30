Динамо в овертаймі перемогло Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України

Переможець визначився у додатковий час

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України зустрічалися гранди українського футболу Динамо і Шахтар.

На початку матчу кияни створили два моменти, але їх не втілили у забитий гол. На 21-ій хвилині матчу Марлос мав можливість відкрити рахунок, але втратив її. І вже через дві хвилини Сидорчук неймовірним ударом забив гол у ворота Пятова. Перед перервою команди обмінялися небезпечними моментами.

У другому таймі в одному з епізодів Бєсєдін обікрав Матвієнко і намагався перекинути голкіпера гірників, але перекинув і ворота. Через 5 хвилин Пятов виручив команду після подачі Миколенка. На 75-ій хвилині матчу Тайсон небезпечно виконував штрафний удар - киянам пощастило. Наприкінці основного часу матчу Шепелєв отримав червону картку. У компенсовані хвилини матчу Степаненко зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм.

Перший овертайм голів не подарував, але от склади команд зрівнялися - Степаненко отримав друге попередження. На початку другого овертайму після подачі Де Пени Попов виграв боротьбу на другому поверсі і вивів киян вперед.

Кубок України.

1/8 фіналу, 30 жовтня

Динамо - Шахтар 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 23 Сидорчук, 1:1 - 90+2 Степаненко, 2:1 - 109 Попов

Раніше, Маріуполь у додані хвилини вирвав перемогу в Олімпіка.

Нагадаємо, Минай здолав Львів.