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Зінченко потрапив до рейтингу найкращих флангових захисників Європи

Сьогодні 22:41 116 0
Українець на четвертому місці
Зінченко потрапив до рейтингу найкращих флангових захисників Європи
#Зінченко, #МанСіті

Джерело - sport.ua.

Олександр Зінченко увійшов до рейтингу кращих флангових захисників сезону, до якого включалися футболісти з п'яти провідних європейських чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Про це повідомляє CIES Football Observatory.

4-те місце в рейтингу зайняв українець (84,7 бала).

Перше місце в рейтингу зайняв Ендрю Робертсон з Ліверпуля (86,7), друге місце – Йозуа Кімміх з мюнхенської Баварії (85,7), третє – Хуан Бернат з французького ПСЖ (85,1).

Раніше, Олександр Зінченко, якого недавно в Барселоні прооперували, почав відновлення. Очікується, що Зінченко пропустить 4-5 тижнів.

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