Зінченко потрапив до рейтингу найкращих флангових захисників Європи

Джерело - sport.ua.
Олександр Зінченко увійшов до рейтингу кращих флангових захисників сезону, до якого включалися футболісти з п'яти провідних європейських чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).
Про це повідомляє CIES Football Observatory.
4-те місце в рейтингу зайняв українець (84,7 бала).
Перше місце в рейтингу зайняв Ендрю Робертсон з Ліверпуля (86,7), друге місце – Йозуа Кімміх з мюнхенської Баварії (85,7), третє – Хуан Бернат з французького ПСЖ (85,1).
Best performing full-backs in the big-5 so far this season? @cies_football algorithm says #robertson 👏 #kimmich & @JuanBernat also in the top 3! Mine the data ➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/xdLEFEJXNJ— CIES Football Obs (@CIES_Football) 29 жовтня 2019 р.
Раніше, Олександр Зінченко, якого недавно в Барселоні прооперували, почав відновлення. Очікується, що Зінченко пропустить 4-5 тижнів.