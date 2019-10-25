Джерело - dynamo.kiev.ua.
Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко прооперований в Барселоні в клініці Рамона Кугата з приводу травми коліна.
Про це футболіст сам повідомив в Instagram.
"На шляху до повернення", - підписав Зінченко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко проходить відновлення від травми в Барселоні.
За повідомленням клубу, Зінченко пропустив матч 3-го туру ЛЧ проти Аталанти через травму коліна. Ступінь пошкодження і точні терміни повернення гравця в лад поки невідомі.
Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.