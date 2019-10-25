Українець перебуває на стадії відновлення

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко прооперований в Барселоні в клініці Рамона Кугата з приводу травми коліна.

Про це футболіст сам повідомив в Instagram.

"На шляху до повернення", - підписав Зінченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram On the way back👊🏼 Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 25 Окт 2019 в 1:05 PDT

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко проходить відновлення від травми в Барселоні.

За повідомленням клубу, Зінченко пропустив матч 3-го туру ЛЧ проти Аталанти через травму коліна. Ступінь пошкодження і точні терміни повернення гравця в лад поки невідомі.

Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.