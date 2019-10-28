Мій профіль
Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC
Сьогодні 08:11 2257
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Сьогодні 11:15 135
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 10:26 2920
Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу
Сьогодні 09:57 199
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 08:58 779
Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів
Сьогодні 07:17 635
Гамільтон виграв Гран-прі Мексики
Вчора 22:55 371
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:13 48954
Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020
Вчора 20:25 3044
Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Вчора 18:23 1297 1
Навколо спорту
Блоги
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:15 132
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:53 504
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 19:16 981
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 1717 1
Рік тому трагічно загинув власник Лестера
Рік тому трагічно загинув власник Лестера Valeriy Ruchka
Вчора 11:00 417
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:31 Хокей. УХЛ Білий Барс розірвав контракт із нападником 76
11:15 Блог Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту 135
11:15 Футбол Кін розкритикував захист Тоттенгема 102
10:53 Футбол Шахтар хотів купити Мілевського – Палкін 814
10:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE 121
10:33 Футбол Шаран: Ми завоювали важливе очко в плані психології 147
10:26 Пряма трансляція Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 2920
10:14 Футбол Романчук не потиснув руку поляку, який обізвав його бандерівцем 2331
09:57 Єдиноборства Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу 199
09:54 Хокей Бостон розібрався із Рейнжджерс, Чикаго розгромив Лос-Анджелес. Результати матчів НХЛ 152
09:37 Баскетбол Лейкерс обіграли Шарлотт, чергова поразка Голден Стейт. Результати матчів НБА 169
09:22 Футбол Відаль готовий перейти у Інтер 732
09:05 Футбол Санжар: Нічия буде поштовхом для нашої команди 907 2
09:01 Пряма трансляція Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 592
08:58 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 779
08:47 Футбол Суркіс анонсував повернення Лєднєва та Русина 1508
08:32 Футбол Веремієнко: Карпати могли дотиснути Динамо 666
08:11 Бокс Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC 2257
08:07 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 25116
07:53 Блог Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти 504
07:17 Теніс Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів 635
06:52 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 16645
27 Жовтня 2019
23:58 Футбол ПСЖ розгромив Марсель, Ренн здолав Тулузу. Результати 11 туру Ліги 1 289
23:37 Футбол Рома здолала Мілан, Лаціо вирвало перемогу в Фіорентини в 9 турі Серії А 312
23:17 Бокс Ф'юрі збирається дебютувати в ММА цього року 693

Санжар: Нічия буде поштовхом для нашої команди

Сьогодні 09:05 907 2
Роман Санжар прокоментував матч із Динамо
Санжар: Нічия буде поштовхом для нашої команди
#Санжар, #Карпати, #Динамо

Джерело - fckarpaty.com.

Нічия із Динамо для гравців Карпат має стати поштовхом до наступних перемог.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"У другому таймі пропустили швидкий гол, але хлопці молодці, адже вірили у те, про що ми говорили у перерві, і, зрештою, забили свій м'яч. Попри те, що перевага Динамо була відчутною, свій момент ми знайшли, і наприкінці матчу взагалі могли забивати переможний гол.

Хочу привітати команду і вболівальників, це очко дуже важливе для нас з точки зору психології. Кожен, хто грав сьогодні, виніс для себе позитив. Вважаю, ця нічия буде поштовхом для нашої команди", - розповів Санжар.

Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.

Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.

Коментарі ()