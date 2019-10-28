Нічия із Динамо для гравців Карпат має стати поштовхом до наступних перемог.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"У другому таймі пропустили швидкий гол, але хлопці молодці, адже вірили у те, про що ми говорили у перерві, і, зрештою, забили свій м'яч. Попри те, що перевага Динамо була відчутною, свій момент ми знайшли, і наприкінці матчу взагалі могли забивати переможний гол.

Хочу привітати команду і вболівальників, це очко дуже важливе для нас з точки зору психології. Кожен, хто грав сьогодні, виніс для себе позитив. Вважаю, ця нічия буде поштовхом для нашої команди", - розповів Санжар.