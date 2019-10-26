Луческу вказав головну проблему Динамо

У київського Динамо не знайшли спосіб стимулювати гравців до постійного і стабільного зростання.

Про це Мірча Луческу заявив в ефірі програми Вацко Light.

"Динамо Київ - дуже сильний клуб. Раніше вони мали сильних гравців. Я бачив кілька ігор Динамо, зауважив, що вихованці киян викликаються до збірної. У Динамо сильна академія і селекція, але проблема Динамо в тому, що вони не знайшли спосіб стимулювати гравців до постійного і стабільного зростання.

Вони ще не знайшли свого тренера, у них немає свого стилю гри, тренувань. Поки я очолював Шахтар, вони змінили десять тренерів. Так не можна. Кожен тренер - це нова філософія, стиль мислення, стиль гри. Для гравців це проблема.

Є тренери, які приходять і працюють тими, хто вже є в обоймі, а є ті, які готові виховувати молоде покоління. Динамо потрібен тренер, який візьметься за молодих і буде виводити з них єдину систему. Динамівський стиль - це акцент на фізиці, силовій грі. Коли Динамо стикається з командами, які мають поставлену ​​гру, техніку і контроль гри, то починаються проблеми. Завдяки цьому суперник виграє.

Чи готовий я очолити Динамо? Ні, це навіть не обговорюється. У них був шанс, коли я покинув Шахтар, зараз точно ні. У мене дуже теплі стосунки з клубом і вболівальниками", - зазначив Луческу.