Букмекери назвали фаворитів у боротьбі за посаду наступного президента УПЛ

Денисов є головним претендентом на посаду керівника УПЛ

Джерело - Рейтинг букмекерів.

Букмекери запропонували ряд претендентів, які можуть замінити на цій посаді швейцарця Томаса Грімма.

Головним кандидатом на посаду президента УПЛ, за версією експертів є відомий журналіст, телеведучий та директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов. Перемога цього претендента має 50 відсотків ймовірності, згідно з оцінкою букмекерів.

Другим у списку найвірогідніших кандидатів йде керівник спортивних проектів 1+1 Медіа Степан Щербачов - 40%. Трійку лідерів у лінії букмекерів закриває колишній генеральний директор київського Арсеналу Олександр Москаленко з шансами у 22%.

Також можна зробити ставку на екс-голову ФФУ Григорія Суркіса (4%), екс-президента ПФЛ Равіля Сафіулліна (2%), першого президента УПЛ Віталія Данилова (2%) і телеведучого і коментатора Віктора Вацка (1%).

Швейцарський юрист Томас Грімм очолює українську Прем’єр-лігу з шостого квітня 2018 року. Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що 60-річний швейцарець збирається залишити свою посаду, хоча в УПЛ стверджують, що він пішов у законну відпустку і в понеділок повернеться до роботи.

"За всю історію УПЛ до президента завжди висловлювалися якісь претензії. Можна з впевненістю сказати, що хто б не очолив Прем’єр-лігу, з боку певних клубів будуть звинувачення в упередженості в першій же неоднозначній ситуації. Ні для кого не секрет, що УПЛ поділена на два табори впливу. Фаворити букмекерів на посаду - Денисов і Щербачов - представляють різні табори. В одному можна бути впевненим: розвивати український футбол і робити його конкурентоспроможним і видовищним в наявних умовах - справа не з легких", - прокоментував букмекерську лінію головний редактор Рейтингу Букмекерів Сергій Деркач.

Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.