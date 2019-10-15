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В УПЛ може змінитися президент - журналіст

Сьогодні 15:03 189 0
Степан Щербачов може очолити УПЛ
В УПЛ може змінитися президент - журналіст
#УПЛ, #Щербачов

Джерело - sportarena.com.

Степан Щербачов може бути наступним президентом української Премєр-ліги.

Про це розповів Сергій Болотников в ефірі шоу ТаТоТаке.

"З того, що я чув - Коломойський нагнув Павелко і вирішив забрати собі вплив на УПЛ. По-крайней мере, все до цього йде. Ті кандидатури, які розглядаються - всі вони кандидатури Коломойського. З прізвищ чув тільки одну. Мені її підтвердили кілька джерел. Це керівник всіх спортивних проектів 1+1 - Степан Щербачов. Він мітить на це крісло. Наскільки це серйозно, які шанси і хто його конкуренти - з часом буде більше відомо", - розповів Сергій Болотников.

Раніше повідомлялося, що телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол.

Нагадаємо, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.

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