Степан Щербачов може бути наступним президентом української Премєр-ліги.

Про це розповів Сергій Болотников в ефірі шоу ТаТоТаке.

"З того, що я чув - Коломойський нагнув Павелко і вирішив забрати собі вплив на УПЛ. По-крайней мере, все до цього йде. Ті кандидатури, які розглядаються - всі вони кандидатури Коломойського. З прізвищ чув тільки одну. Мені її підтвердили кілька джерел. Це керівник всіх спортивних проектів 1+1 - Степан Щербачов. Він мітить на це крісло. Наскільки це серйозно, які шанси і хто його конкуренти - з часом буде більше відомо", - розповів Сергій Болотников.