Визначено найкращого гравця матчу Динамо - Копенгаген

Захисник киян став найкращим гравцем матчу

Захисник Динамо Артем Шабанов став найкращим гравцем матчу ЛЄ з Копенгагеном (1:1) у складі обох команд.

Його було визначено за даними сайту Whoscored.

У Шабанова - 8,3 бала. Найближчий переслідувач - ще один захисник Динамо Денис Попов - 7,6.

Найгірша оцінка з киян у хавбека Дениса Гармаша - 6,0, а з тих, хто вийшов в стартовому складі - у півзахисника Беньяміна Вербича (6,3).

Шабанов забив, зробив 70 передач з точністю 93%, 3 з 4 його спроб відбору були успішними.

Раніше, Михайличенко зазначав, що швидкий пропущений м'яч наклав певний відтінок на гру.