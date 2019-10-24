Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи зустрічалося із Копенгагеном.
Гості вже на 2-й хвилині матчу змогли відкрити рахунок у матчі, скориставшись незлагодженістю киян у захисті.
На початку другої половини гри рахунок у матчі зрівняв Артем Шабанов, який замкнув подачу Циганкова зі штрафного. Попри подальшу активність киян, матч закінчився внічию.
Ліга Європи
Груповий етап, 3 тур
Група В, 24 жовтня
Динамо – Копенгаген 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 2 Сотіріу, 1:1 – 53 Шабанов
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.