Команди не змогли виявити сильнішого

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи зустрічалося із Копенгагеном.

Гості вже на 2-й хвилині матчу змогли відкрити рахунок у матчі, скориставшись незлагодженістю киян у захисті.

На початку другої половини гри рахунок у матчі зрівняв Артем Шабанов, який замкнув подачу Циганкова зі штрафного. Попри подальшу активність киян, матч закінчився внічию.

Ліга Європи

Груповий етап, 3 тур

Група В, 24 жовтня

Динамо – Копенгаген 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Сотіріу, 1:1 – 53 Шабанов

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.