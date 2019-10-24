Мій профіль
Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:51 541 1
Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Як це було
Вчора 23:50 13240
Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном
Вчора 21:47 719
Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. Як це було
Вчора 21:30 4838
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Вчора 20:36 23431
Білодід виграла золото на турнірі Grand Slam
Вчора 17:17 512
Ястремська програла Бертенс і залишає малий Підсумковий турнір
Вчора 15:39 984 1
Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
23.10.2019 23:58 1801
Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу
23.10.2019 23:10 1102
Сент-Етьєн - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
23.10.2019 20:49 899
Навколо спорту
Блоги
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 518
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 617
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3184
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 923
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
19.10.2019 08:08 7185
Новини
Стрічка Популярні Коментують
24 Жовтня 2019
23:59 Футбол Селтік вирвав перемогу у Лаціо, Арсенал врятувався у домашньому матчі. Результати 3 туру Ліги Європи 396
23:57 Футбол Сент-Етьен – Олександрія 1:1. Огляд матчу 241
23:51 Футбол Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи 541 1
23:50 Футбол Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Як це було 13240
23:30 Бокс Гвоздик: Ми повернемося сильнішими, ніж були 719
23:15 Футбол Динамо Київ - Копенгаген 1:1. Відео голів 3083
23:11 Теніс Марченко пробився у чвертьфінал турніру у Бресті 146
22:50 Футбол Вернидуб може очолити білоруський клуб 315
22:31 Футбол Дубль Яремчука врятував Гент у матчі проти Вольфсбурга 895
22:18 Футзал Україна знищила Косово у відборі на чемпіонат світу 272
22:00 Футбол АЗ знищив команду Григорчука, Яремчук врятував Гент. Результати 3 туру Ліги Європи 619
21:47 Футбол Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном 719
21:46 Футбол Команда Реброва переграла московський ЦСКА у Лізі Європи 917
21:30 Футбол Вербич та Бєсєдін вийдуть на матч проти Копенгагена 480
21:30 Футбол Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. Як це було 4838
21:17 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті 319
21:11 Блог Яремчук поклав "гармату" у ворота Вольфсбурга 1731
21:00 Теніс Світоліна назвала найважливіший матч у кар’єрі 367
20:58 Футбол Сент-Етьєн - Олександрія 1:1. Відео голів 647
20:42 Футбол Моурінью відмовився очолювати Боруссію 520
20:36 Пряма трансляція Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE 23431
20:22 Футбол Сусо може перейти в АПЛ 258
20:00 Футбол Ребров хотів підписати Маліновського у Динамо 627
19:45 Футбол Бендтнер надіється на нічию у матчі проти Динамо 198
19:27 Теніс Стаховський покинув турнір у Гамбурзі 273

Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи

Вчора 23:51 541 1
Команди не змогли виявити сильнішого
Динамо не змогло дотиснути Копенгаген у 3 турі Ліги Європи
#Динамо, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи зустрічалося із Копенгагеном.

Гості вже на 2-й хвилині матчу змогли відкрити рахунок у матчі, скориставшись незлагодженістю киян у захисті.

На початку другої половини гри рахунок у матчі зрівняв Артем Шабанов, який замкнув подачу Циганкова зі штрафного. Попри подальшу активність киян, матч закінчився внічию.

Ліга Європи
Груповий етап, 3 тур
Група В, 24 жовтня

Динамо – Копенгаген 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Сотіріу, 1:1 – 53 Шабанов

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.

Коментарі ()