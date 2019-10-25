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Михайличенко: Швидкий пропущений м'яч наклав певний відтінок на гру

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Наставник киян прокоментував матч з Копенгагеном
Михайличенко: Швидкий пропущений м'яч наклав певний відтінок на гру
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Копенгаген грамотно побудував свою гру і нав'язав багато верхової боротьби у матчі третього туру Ліги Європи з Динамо (1:1).

Про це головний тренер киян Олексій Михайличенко заявив  в інтерв'ю телеканалу Футбол. 

"Безумовно, результат нас не задовольняє. Ми хотіли перемогти сьогодні. Гра вийшла дуже непростою. Швидкий пропущений м'яч наклав певний відтінок на саму гру. На мій погляд, Копенгаген грамотно побудував свою гру і нав'язав багато верхової боротьби. На жаль, суперник цю боротьбу вигравав. Це не дуже радує. Ми прагнули більше конструктиву в атаці і середині поля, але ми не так зіграли, як хотілося. Тому не можу сказати, що гра у нас вийшла.

Не став би говорити, що пропущений гол став причиною стартової незібраності. Був допущений ряд помилок. Все-таки, коли забивається гол з п'яти-семи метрів без опору - це помилки оборони. Копенгаген намагався нав'язати боротьбу на кожній ділянці поля. А ми грали недостатньо швидко, щоб її уникати. У багатьох випадках ми не вигравали єдиноборства. Будемо працювати над цим", - сказав Михайличенко.

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.

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