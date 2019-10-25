Яремчук: Нікого не хотів образити висловлюванням про Росію, але така моя думка

Український нападник Гента Роман Яремчук не змінює свою думку щодо висловлювання на адресу збірної Росії після перемоги над Португалією.

Про це він заявив Tribuna.com.

"Чесно, я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і воно не змінюється. Я не реагую на висловлювання журналістів: це не моя робота. Я не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв'ю. Це моя думка, і воно залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось - не погоджуватися", - зазначив Яремчук.