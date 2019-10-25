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Українець не бажає змінювати свою думку
Яремчук: Нікого не хотів образити висловлюванням про Росію, але така моя думка
#Яремчук, #Гент

Джерело - Tribuna.com.

Український нападник Гента Роман Яремчук не змінює свою думку щодо висловлювання на адресу збірної Росії після перемоги над Португалією.

Про це він заявив Tribuna.com.

"Чесно, я нікого не хотів образити цим висловлюванням. Це моя думка, і воно не змінюється. Я не реагую на висловлювання журналістів: це не моя робота. Я не хочу змінювати думку, яку висловив у тому інтерв'ю. Це моя думка, і воно залишається зі мною. Хтось може погоджуватися, хтось - не погоджуватися", - зазначив Яремчук.

Нагадаємо, дубль Яремчука врятував Гент у матчі проти Вольфсбурга.

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