Дубль Яремчука врятував Гент у матчі проти Вольфсбурга

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групового раунду Ліги Європи бельгійський Гент вдома приймав німецький Вольфсбург.
На 41-й хвилині Яремчук забив свій перший м'яч у грі, а у доданий до другої половини час українець оформив дубль, принісши господарям нічию з рахунком 2:2.
Відзначимо, що у матчі із перших хвилин грав ще один украхнець Ігор Пластун. Також на 60-й хвилині на поле вийшов Роман Безус.
У поточному сезоні Яремчук вже забив за Гент 12 голів у 16 матчах, а також віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.
Раніше, команда Реброва переграла московський ЦСКА у Лізі Європи.