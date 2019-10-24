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Дубль Яремчука врятував Гент у матчі проти Вольфсбурга

Сьогодні 22:31 233 0
Український нападник відзначився дублем у матчі Ліги Європи
Дубль Яремчука врятував Гент у матчі проти Вольфсбурга
#Яремчук, #Гент, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групового раунду Ліги Європи бельгійський Гент вдома приймав німецький Вольфсбург.

На 41-й хвилині Яремчук забив свій перший м'яч у грі, а у доданий до другої половини час українець оформив дубль, принісши господарям нічию з рахунком 2:2.

Відзначимо, що у матчі із перших хвилин грав ще один украхнець Ігор Пластун. Також на 60-й хвилині на поле вийшов Роман Безус.

У поточному сезоні Яремчук вже забив за Гент 12 голів у 16 матчах, а також віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном.

Раніше, команда Реброва переграла московський ЦСКА у Лізі Європи.

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