Саленко: Матч Україна - Росія може допомогти налагодити відносини між країнами

Матч національних команд України та Росії на Євро-2020 може допомогти налагодити відносини між країнами.

Про це екс-форвард Динамо Олег Саленко заявив в інтерв'ю SportArenaTV.

"Вони можуть зіграти хіба що в фіналі або в півфіналі, якщо дійдуть туди і Україна, і Росія. Може бути, якщо чвертьфінал в різних країнах буде - можемо там перетнемося.

Досить вже розбіжностей. Приїдуть наші вболівальники і вболівальники з Росії. І ніяких проблем не буде. Це може стати проривом", - сказав Саленко.