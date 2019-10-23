Керівник управління спортивних проектів 1 + 1 media Степан Щербачов не готовий очолити українську Прем’єр-лігу.

Про це розповів сам Щербачов.

"Теоретично, можливо, я б і розглядав цю можливість для себе. Читав інформацію, але з автором особисто не знайомий. Був трохи здивований. Прямо зараз у УПЛ є президент, в цій прем'єр-лізі нічого не змінюється.

Не відхиляю для себе цю можливість, але є багато проблем, які не вирішив особисто для себе. Якщо будуть зміни в керівництві, якщо клуби будуть влаштовувати запропоновані мною зміни. Тут дуже багато "якщо".

Ніяких рішень з цього питання не приймав, ні з ким не радився. Мені ніхто про це не говорив, серйозно", - розповів Щербачов.