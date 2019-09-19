Телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол

Телеканали 2+2 та УНІАН готові компенсувати кошти телеканалу Футбол, які йому мала виплатити українська Прем’єр-ліга.

Про це розповів заступник спортивного директора Динамо Сергій Мохник.

"УПЛ лякала Лозанною клуби, які транслюються на 2+2 та УНІАН? Сьогодні вони побіжно поставили питання медіагрупі 1+1: ви зможете нам компенсувати витрати, які відповідно до контракту УПЛ нібито повинна виплатити каналам Футбол 1/2? На що отримали відповідь, що готові. Це з одного боку. А з іншого - сказали, або ми з'ясовуємо ці рубль-два, або будуємо стратегію на кілька років з новими цифрами і контрактами", - відзначив Мохник.