Телеканал 2+2 готовий компенсувати витрати ТК Футбол

Джерело - ua-football.com.
Телеканали 2+2 та УНІАН готові компенсувати кошти телеканалу Футбол, які йому мала виплатити українська Прем’єр-ліга.
Про це розповів заступник спортивного директора Динамо Сергій Мохник.
"УПЛ лякала Лозанною клуби, які транслюються на 2+2 та УНІАН? Сьогодні вони побіжно поставили питання медіагрупі 1+1: ви зможете нам компенсувати витрати, які відповідно до контракту УПЛ нібито повинна виплатити каналам Футбол 1/2? На що отримали відповідь, що готові. Це з одного боку. А з іншого - сказали, або ми з'ясовуємо ці рубль-два, або будуємо стратегію на кілька років з новими цифрами і контрактами", - відзначив Мохник.
Раніше, Грімм пообіцяв піти у Лозану через єдиний телепул.
Нагадаємо, клуби УПЛ не змогли домовитись про єдиний телепул.