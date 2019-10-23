Джерело - sport.ua.
Шахтар зіграє ще 3 матчі у Лізі чемпіонів та зможе виправити ситуацію.
Про це розповів хавбек "гірників" Манор Соломон.
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"Не думаю, що це хороший для нас результат, оскільки вдома хотіли перемогти. Але Динамо проявило себе добре, цілком могли перемогти. Втім, у нас теж були шанси.
В результаті - 2:2, набрали 1 пункт і маємо ще 3 матчі попереду. Потрібно брати максимум", - відзначив Соломон.
Нагадаємо, Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо.