Манор Соломон прокоментував перспективи Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар зіграє ще 3 матчі у Лізі чемпіонів та зможе виправити ситуацію.

Про це розповів хавбек "гірників" Манор Соломон.

Актуально: Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів "Не думаю, що це хороший для нас результат, оскільки вдома хотіли перемогти. Але Динамо проявило себе добре, цілком могли перемогти. Втім, у нас теж були шанси.

В результаті - 2:2, набрали 1 пункт і маємо ще 3 матчі попереду. Потрібно брати максимум", - відзначив Соломон.

Нагадаємо, Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо.