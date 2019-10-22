Шахтар опинився у ролі наздоганяючого у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів приймав загребське Динамо.

Господарі активно розпочали матч, та вже на 16-й хвилині Євген Коноплянка використав вихід один на один та відкрив рахунок у грі. Однак через 10 хвилин гості змогли зрівняти рахунок у грі, Ольмо розстріляв Пятова із лінії воротарського майданчика.

У другій половині гри невимушений фол Пятова призвів до пенальті, яке впевнено реалізував Оршич. Однак "гірники" змогли відігратися, знову вдало вийшв на заміну Додо, який увірвався у штрафну Динамо після передачі Алана Патріка та обіграв голкіпера.

Ліга чемпіонів

Група С, 3 тур

22 жовтня

Шахтар – Динамо Загреб 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60 Оршич (пен), 2:2 – 75 Додо

Нагадаємо, Циганик назвав гучний трансфер Шахтаря.