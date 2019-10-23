Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо

Джерело - Чемпіон.

35-річний воротар донецького Шахтаря і збірної України Андрій Пятов отримав найнижчу оцінку в складі "гірників" за матч групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2)

За версією авторитетного порталу WhoScored.

За матч Пятов отримав 5,6 бали. Фол голкіпера "гірників" у власному штрафному майданчику призвів до призначення пенальті, який на 60-й хвилині реалізував Оршич, зробивши рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Друге місце з кінця за отриманими оцінками посіли Болбат і Мораес, які заробили по 6,3 бали. У Динамо також найгіршим став воротар. 24-річний хорват Домінік Ливакович отримав всього 5,7 бали.