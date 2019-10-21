Караваєв: У Соля немає впевненості через брак ігрової практики

Захисник киян оцінив гру свого партнера

Джерело - Динамоманія.

Франк Соль не реалізував свій момент у матчі з Олександрії через брак ігрового часу у Динамо.

Про це захисник киян Олександр Караваєв заявив в інтерв'ю програмі Профутбол.

"Нереалізований момент Соля? Це брак ігрової практики в цьому сезоні. Немає впевненості, яка повинна бути у нападника. Що стосується моменту з підкатом Попова проти Безбородька, то він зіграв в м'яч, але все було досить небезпечно, тому що такий суддя міг прийняти й інше рішення. Гол Динамо - класична контратака. Миколенко добіг до кінця, не бачачи ніяких перешкод, і зіграв як справжній нападник. Коли суддя показав жовту картку Циганкову, то Віктор потім сказав мені, що не просив пенальті", - сказав Караваєв.

Раніше, Михайличенко відзначив Попова і Шабанова у грі із Олександрією.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.