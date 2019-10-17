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Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США

Сьогодні 12:15 252 0
Перший матч чемпіонату Іспанії у США може відбутися у Маямі
Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США
#Ла-Ліга, #Іспанія, #Атлетіко

Джерело - football24.ua.

Вільяреал і мадридський Атлетіко можуть зіграти перший матч чемпіонату Іспанії у США.

Про це повідомляє El Confidencial.

Команди повинні зустрітися у рамках 16-го туру чемпіонату. Базова дата туру – 7-8 грудня. Частково інформацію видання підтвердив президент Вільяреаоу Фернандо Роїг, який заявив, що і його клуб, і "матрацники" пристали на пропозицію Ліги та готові зіграти у Маямі.

Наразі слово за Королівською іспанською футбольною федерацією, яка у січні заборонила Жироні  та Барселоні зіграти перший матч чемпіонату у США.

Раніше повідомлялося, що матч Барселона – Реал можуть перенести.

Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.

 

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