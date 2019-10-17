Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США

Джерело - football24.ua.
Вільяреал і мадридський Атлетіко можуть зіграти перший матч чемпіонату Іспанії у США.
Про це повідомляє El Confidencial.
Команди повинні зустрітися у рамках 16-го туру чемпіонату. Базова дата туру – 7-8 грудня. Частково інформацію видання підтвердив президент Вільяреаоу Фернандо Роїг, який заявив, що і його клуб, і "матрацники" пристали на пропозицію Ліги та готові зіграти у Маямі.
Наразі слово за Королівською іспанською футбольною федерацією, яка у січні заборонила Жироні та Барселоні зіграти перший матч чемпіонату у США.
Раніше повідомлялося, що матч Барселона – Реал можуть перенести.
Нагадаємо, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.