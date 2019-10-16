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Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі

Сьогодні 18:16 443 0
На сцену вийшов разом зі своїми синами
Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі
#Мессі, #Барселона

Джерело - ua-football.com.

Нападник Барселони Ліонель Мессі отримав шосту Золоту бутсу в кар'єрі - приз, який отримує кращий бомбардир Європи.

У минулому сезоні 32-річний аргентинець став автором 36 забитих м'ячів в 34 матчах Прімери. Дана нагорода стала шостою в кар'єрі форварда. Раніше він отримував Золоту бутсу за підсумками сезонів-2009/10 (34 голи), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37) і 2017/18 (34).

Нагадаємо, тренер Аргентини анонсував повернення Мессі у збірну.

Раніше, Мессі назвав свій найкращий гол.

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